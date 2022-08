Corsera: “Non si può rimproverare De Laurentiis, ha investito 60 milioni per l’attacco”

È il De Laurentiis-day. Anche il Corriere della Sera elogia il mercato del Napoli.

Non si può rimproverare Aurelio De Laurentiis per non aver rinnovato il reparto offensivo dopo gli addii dei totem Mertens e Insigne. Quest’estate ha già investito una potenziale cifra complessiva di 60 milioni per allestire una più giovane linea d’attacco.

Ha iniziato con l’impronunciabile Kvaratskhelia (10 milioni, ma a naso dopo quanto fatto vedere nella prima partita della stagione fra poco varrà molto di più), ha proseguito con il Cholito Simeone, pedina inserita per sostituire Petagna, prestato al Monza, e costato 3,5 milioni per il prestito con il diritto di riscatto fissato a 12. E ha terminato ieri, concludendo la sofferta trattativa con il Sassuolo, accaparrandosi Giacomo Raspadori. 35 milioni la cifra complessiva dell’affare fra prestito, riscatto obbligatorio e bonus.