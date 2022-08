CorMez: portare Ronaldo a Napoli sarebbe come far passare la metropolitana ogni cinque minuti

La popolazione scenderebbe in piazza a protestare: non siamo abituati, vogliamo i nostri venti minuti di attesa, così sconvolgete le nostre vite

Ronaldo sarebbe l’ennesimo shock provocato da Aurelio De Laurentiis. È un po’ come se arrivasse un sindaco a Napoli e facesse passare la metropolitana ogni cinque minuti. Con la popolazione in piazza a protestare: non siamo abituati, vogliamo i nostri venti minuti d’attesa, così sconvolgete le nostre vite. Ecco, più o meno Ronaldo sarebbe questo.