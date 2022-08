Cinque 0-0 e un 1-0: la squadra più noiosa del mondo gioca nella Championship inglese

Il Telegraph racconta l’inviolabile Preston. Sta per battere il record di Mourinho al Chelsea del 2005

Sei partite: cinque 0-0 e un 1-0 in casa del Luton. Il Preston è “la squadra più noiosa d’Inghilterra”, forse del mondo, scrive il Telegraph. Gioca in Championship, la serie B britannica.

L’hanno direttamente all’allenatore, Ryan Lowe, in conferenza stampa. Il quale l’ha presa a ridere: “Quale testa di cazzo l’ha scritto?”.

Se la squadra di Lowe riuscirà a non segnare o subire contro il Coventry nei primi 45 minuti stabilirà un record, attualmente detenuto dal Chelsea nel 2005. La squadra di Jose Mourinho giocò sei partite e 44 minuti senza subire gol in avvio di campionato, fino a quando Luke Moore dell’Aston Villa fece gol a Petr Cech.

Lowe ha una reputazione da “Kevin Keegan di serie B”. Si è fatto un nome portando il Bury alla promozione dalla League Two nel 2019, con di 85 gol segnati e la peggiore statistica difensiva tra le primi sei del campionato. In più, da giocatore – faceva l’attaccante – ha segnato più di 200 gol in una carriera nomade. Insomma questa nomea del Preston contraddice la sua storia.

“Almeno ho aggiunto un’altra corda al mio arco”, scherza. “E la gente diceva che non potevo mantenere la porta inviolata… Nel complesso le prestazioni sono state fantastiche. No, non siamo sicuramente la squadra più noiosa del mondo”.