Joe Barone ci ricorda la miseria del calcio italiano: «I tifosi della Fiorentina meritano rispetto»

Sarebbe stato meglio rimanere in silenzio. «Mi dispiace per questi attacchi alla nostra tifoseria e alla città di Firenze». Nulla sull’aggressione a Spalletti

La Fiorentina rompe il silenzio sulla vergogna di domenica sera al Franchi per Fiorentina-Napoli e sarebbe stato decisamente se fosse rimasta in silenzio.

A Dazn ha parlato Joe Barone direttore generale dei viola.

Neanche un accenno di scuse per l’aggressione a Spalletti (che è costata due Daspo ai due tifosi della Fiorentina). Del resto la Fiorentina avrebbe potuto allontanarli dal proprio stadio prima del provvedimento della questura di Firenze.

“Sia Rocco Commisso che io siamo sempre stati contro violenza e razzismo. Siamo entrambi nati nel sud e per noi è un tema importante. Rocco ha spesso parlato pubblicamente contro il razzismo. A livello di società abbiamo fatto grandi investimenti su programmi nelle scuole su bullismo, cyberbullismo. Abbiamo parlato nelle scuole di questo tema. Mi dispiace che ci sia questo attacco alla nostra tifoseria che non se lo merita. Non bisogna generalizzare con la tifoseria o la città. La tifoseria della Fiorentina non è un giocattolo”.