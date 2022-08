Barbano: la magia di Dybala spiega da sola perché il calcio è lo sport più popolare del mondo

Sul CorSport. Roba da fuoriclasse, che vale il prezzo del biglietto. Chiunque potrebbe segnare una doppietta al Monza, ma nessuno in quel modo

Sul Corriere dello Sport, Alessandro Barbano tesse l’elogio di Paulo Dybala che ieri, contro la Cremonese, ha segnato una doppietta.

“Poesia di una tecnica, tirare di controbalzo in corsa, dopo un controllo col ginocchio, schiaffeggiando la palla appena tocca terra, calcolando con millimetrica precisione l’angolo dove il portiere non può arrivare. Poesia di una tecnica, il paradosso che unisce il massimo di invenzione con il massimo di esattezza. Roba da fuoriclasse, vale il prezzo del biglietto e una lacrima per chi è ancora capace di piangere. La magia di Paulo Dybala spiega da sola perché il calcio è lo sport più popolare del mondo”.