Arrivabene: «Paredes? Stiamo parlando, ma prima è importante realizzare le uscite che vogliamo»

Prima di Juventus-Roma, ai microfoni di Dazn ha parlato il dirigente della Juventus Maurizio Arrivabene.

«E’ giusto ringraziare i tifosi perché in un periodo come questo, dove in tv si parla di crisi, vedere lo stadio pieno è un piacere. Grazie ai tifosi che hanno ripreso a sostenere la squadra. Vedere lo stadio pieno è normale in partite di cartello».