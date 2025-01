Conte: «Stiamo andando troppo veloci, ma nessuno ha intenzione di togliere il piede dall’acceleratore»

A Dazn: «Sono molto contento perché so di avere un gruppo di ragazzi che hanno voglia di lavorare e migliorarsi, altrimenti non si può spiegare questa classifica. C’è tanto di loro»

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la sfida vinta contro l’Atalanta.

Le parole di Conte

Grande capacità di lettura dei momenti questa sera. Grande lavoro di consolidamento nel possesso

«La partita era impostata in maniera molto chiara. Noi volevamo andare a prenderli sempre. Siamo sempre stati propositivi per non essere bassi e non farli giocare. Penso che questa sia stata la chiave anche rispetto alla partita dell’andata. Sulla fase di possesso Lobo ha sofferto perché alcune volte non ha capito quando doveva abbassarsi, però sono partite che si giocano ad altissima intensità. Abbiamo tenuto botta contro una squadra che è maestra in questo mentre noi siamo degli alunni he cercano di migliorare di giornata in giornata».

«Questa è una squadra che ha avuto dei netti miglioramenti. Ho sentito Giampiero (Gasperini, ndr) che ha parlato del loro percorso che però è iniziato da 7 anni, noi solo da 7 mesi e nel percorso abbiamo perso anche dei giocatori importanti. Io sono molto contento perché so di avere un gruppo di ragazzi che hanno voglia di lavorare e migliorarsi, altrimenti non si può spiegare questa classifica. C’è tanto di loro perché mi hanno dato grandissima disponibilità senza lamentarsi. Io penso che oggi il Napoli rispetto a quando siamo partiti è squadra che può dare fastidio. Dobbiamo continuare però partite come quella di stasera ci danno grande soddisfazione»

È difficile non parlare di scudetto

«Noi stiamo andando troppo veloci, però nessuno ha intenzione di togliere il piede dal pedale. Ai ragazzi dico sempre che dobbiamo mettere fieno in cascina per il nostro ritorno in Europa, questo deve essere un fattore importante. Se guardi la classifica sei lassù e non vuoi tornare giù, ci sono tante squadre forti da affrontare che possono dare fastidio anche loro. Dovremo essere bravi a non togliere il piede dall’acceleratore, sapendo che stiamo facendo cose importanti anche in mezzo alle difficoltà. Non voglio sentire lamentele da parte di nessuno».

