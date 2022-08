Allo United Ronaldo è sempre un caso. Gioca 45 minuti e lascia lo stadio prima della fine del match

La tv del club non chiede nulla del portoghese a ten Hag, il club resta in silenzio. Non si sa se giocherà la prima partita di Premier

I 45 minuti giocati contro il Rayo Vallecano non hanno sciolto i dubbi né dato risposta ai misteri che continuano a inseguire Cristiano Ronaldo al Manchester United. Ne scrive il Daily Mail ma non solo.

Ronaldo ieri ha giocato il primo tempo dell’amichevole e poi è stato l’unico giocatore sostituito all’intervallo. Ha quindi lasciato lo stadio mentre la partita era ancora in corso.

Lui non ha rilasciato dichiarazioni. E non lo ha fatto nemmeno il tecnico ten Hag che ha parlato solo alla United tv dove non gli hanno chiesto nulla del portoghese. Il Daily Mail scrive che il club ha preferito non rispondere alla richiesta di spiegazioni da parte dei giornalisti: CR7 era stato autorizzato a lasciare il campo prima della fina del match?

Al momento non è dato sapere il portoghese giocherà la prima di campionato contro il Brighton. È certo che Ronaldo vuole lasciare il Manchester United e continua a essere alla ricerca di un club che giochi la Champions.