Allegri rivuole Morata perché è un due-in-uno: è convinto che da ala possa vivere una seconda giovinezza

Su Libero. Dietro Vlahovic non c’è nessuno, sulle corsie esterne (in attesa di Chiesa) c’è solo Di Maria. Morata risolverebbe i problemi

Mancano gli interpreti per il 4-3-3. Lo scrive Libero, che si riferisce alla Juventus, strapazzata dall’Atletico Madrid in amichevole ieri. Morata mattatore, ha fatto tre gol. Non a caso Allegri lo rivuole e lo rivuole a tutti i costi. Dietro a Vlahovic d’altronde c’è Kean (perso in cose da dilettanti, tipo arrivare tardi al ritrovo) e sulle corsie esterne a parte Di Maria, visti i ritardi sul mercato, non c’è nessuno. Morata risolverebbe i problemi. D’altronde non è diventato Morata perché ha gli occhi belli.

Allegri spinge per riavere Morata: è un due-in-uno. Punta in caso di assenza di Vlahovic o esterno a sinistra nel 4-3-3. Max è convinto che da ala, lo spagnolo possa vivere una seconda giovinezza. La dirigenza pensa che lo stesso discorso valga per Muriel (l’Atalanta lo cederebbe per chiudere Pinamonti), dimenticandosi però che a ormai 31 anni, la voglia del colombiano è quella di giocare da punta. E basta.