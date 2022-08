L’Atletico Madrid domina la Juventus: 4-0 e sbaglia anche un rigore. Tripletta di Morata

Brutte notizie in casa Juventus. Morata mattatore di giornata. Non c’è mai stata partita. Impressionante il divario in campo

Non è poca la preoccupazione anche in casa Juventus a una settimana dall’inizio del campionato. La squadra di Allegri ha subito una pesante sconfitta alla Continassa nell’amichevole giocata a porte chiuse contro l’Atletico Madrid. La formazione di Simeone ha dominato dal primo all’ultimo minuto, ha vinto 4-0 con tripletta di Morata, e il risultato sarebbe potuto essere anche più rotondo. Morata ha segnato in contropiede all’11esimo, poi al 43esimo e al 63esimo (anche se c’è chi attribuisce questa rete a Lemar che ha battuto la punizione, Morata non avrebbe impattato il pallone). L’Atletico ha trovato anche il modo di sbagliare un calcio di rigore sull’1-0 (con Joao Felix). A dieci minuti dal termine Perin ha evitato il quarto gol che poi è arrivato al 93esimo con Matheus Cunha.

Szczesny, Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; Zakaria, Locatelli, Fagioli; Di Maria, Vlahovic, Soulé.