Alla Lazio Luis Alberto non si presenta agli allenamenti, manda il certificato medico

Il Messaggero ricostruisce il difficile rapporto tra lo spagnolo e Sarri. Il giocatore vuole il Siviglia ma Lotito non lo vende per meno di 22 milioni

Alla Lazio il caso Luis Alberto è esploso definitivamente. Ieri il centrocampista spagnolo non si è presentato all’allenamento e ha presentato un certificato medico. Il Messaggero lo definisce “un colpo di magia indigesto stavolta, visto che non era preventivato”. Il soprannome di Luis Alberto è appunto il mago.

Il quotidiano si chiede se il calciatore ci sarà sabato nell’amichevole contro il Valladolid.

Senza trarre conclusioni troppo affrettate, è oggettivo che Luis Alberto sia caduto di nuovo nella trappola del suo carattere inviando un certificato medico alla società con la richiesta di rientrare più tardi del previsto.

Il Messaggero ricorda che la scorsa stagione arrivò in ritardo in ritiro ad Auronzo di Cadore. E che Sarri lo mandò in panchina alla prima giornata a Empoli.

Primo round di un odi et amo proseguito per tutta la stagione tra i due. Impossibile dimenticare le differenze di vedute dopo le sostituzioni contro Venezia e Torino in casa. O addirittura il like su Twitter a un commento critico di un tifoso su Sarri: «Tu pensa che c******e Inzaghi che li ha fatti giocare e vincere per cinque anni», riferito all’impossibilità di schierare lo spagnolo insieme a Milinkovic.

Scrive il quotidiano che tra i due la scintilla non è mai scattata.

La voglia di tornare nella sua Siviglia non è mai passata e stavolta forse è l’occasione giusta. Monchi dopo aver ceduto Koundé al Barcellona per 50 milioni sta valutando il da farsi: «Non compreremo tanto per comprare». Lotito dal canto suo è stato chiaro dopo il primo avvicinamento di oltre un mese fa: o 22 milioni col 30% destinato al Liverpool, oppure nulla.