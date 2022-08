Addio a Rossana Di Lorenzo, la mitica Erminia moglie di Giacinto (Alberto Sordi)

Quando la commedia all’italiana era arte. Attraverso quella coppia, Sordi raccontava i cambiamenti dell’Italia, prendeva in giro l’arte contemporanea e la nouvelle cuisine

Erminia la moglie di Giacinto. Quando la commedia all’italiana era pura arte contemporanea. Sabato notte si è spenta Rossana Di Lorenzo. L’attrice aveva ottantaquattro anni. È stata in particolare protagonista di due film in coppia con Alberto Sordi: l’episodio “La Camera” (suo esordio cinematografico) e “Il comune senso del pudore” entrambi con alla regia il grandissimo attore romano.

Rossana Di Lorenzo interpretava Erminia la moglie romanissima, bonacciona (all’antica diremmo) oltre corpulenta di Giacinto. Attraverso il loro sguardo, Alberto Sordi raccontava i cambiamenti dell’Italia, ironizzava gli estremismi dell’arte contemporanea, gli albori della nouvelle cuisine. Al suo esordio è stata anche candidata come migliore attrice non protagonista ai Nastri d’Argento nel 1971. Ha recitato anche con Ettore Scola in “Ballando ballando”.