Zhou: «Ringrazio l’Halo per avermi salvato, è stato un grosso incidente e sono contento di stare bene»

Il pilota cinese è rimasto illeso dopo il terribile incidente di Silverstone. Russell: «È stato orribile, era bloccato, non aveva possibilità di fuga».

Ieri il pilota cinese dell’Alfa Romeo, Zhou, è rimasto coinvolto in un brutto incidente alla partenza del Gran Premio di Formula Uno di Silverston. Ne è uscito indenne per miracolo. La sua auto si è capovolta a oltre 200 km orari piena di carburante andando a sbattere sulle barriere. Si è temuto il peggio, soprattutto perché è stato trasportato in barella al centro medico. A salvarlo è stata la tecnologia: l’Halo ha fatto il suo dovere ancora una volta proteggendo la testa del pilota. Lo ha riconosciuto lui stesso in un messaggio diffuso sui social.

«Ringrazio l’Halo per avermi salvato. È stato un grosso incidente e sono contento di stare bene. I commissari e il team medico in pista sono stati fantastici con la loro rapida risposta. Devo anche i miei ringraziamenti alla Fia e alla Formula 1 per tutto il lavoro che hanno svolto, e continuano a fare, per migliorare la sicurezza delle nostre vetture. L’Halo mi ha salvato e dimostra che ogni passo che facciamo per migliorare le nostre auto ha risultati reali e preziosi. Voglio tornare in pista fare ciò che amo: sono in forma e non vedo l’ora che arrivi l’Austria la prossima settimana».

A scatenare l’incidente è stato un contatto tra l’auto di George Russell e quella di Pierre Gasly. La Mercedes ha perso il controllo ed ha colpito l’Alfa Romeo di Zhou. Proprio Russel è subito sceso dall’auto per correre in direzione del collega ed accertarsi delle sue condizioni. Dopo la gara, ai microfoni dei giornalisti è apparso visibilmente sconvolto.

«Incidente spaventoso, brutto da vedere, per lui ma anche per chi ha assistito. Sono felice che stia bene. È stato orribile. Voglio dire, in quella posizione Zhou era bloccato e non avrebbe potuto fare nulla. Dobbiamo riflettere, suppongo, per evitare che un’auto rimanga bloccata in uno spazio così ristretto tra le barriere dei pneumatici e la recinzione metallica. Era semplicemente bloccato, non aveva la minima possibilità di fuga».