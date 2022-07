Formula 1, Gran Premio di Silverstone: l’Alfa Romeo di Zhou si capovolge al via (VIDEO)

Le immagini hanno fatto temere il peggio: il pilota è stato trasportato in barella al centro medico, per fortuna sta bene

Una partenza tesissima quella del Gran Premio di Formula 1 di Silverstone. La vettura del cinese Guanyu Zhou (Alfa) è rimasta coinvolta in un incidente con Alexander Albon, George Russell ed Esteban Ocon. La sua vettura si è capovolta e ha rotolato su se stessa per qualche metro. La Formula 1 non ha mostrato le immagini, che però ci hanno messo poco a fare il giro del web, sia quelle riprese dagli spettatori presenti che, in un secondo momento, quelle a circuito chiuso. La dinamica sembrerebbe la seguente: la carambola è stata innescata da un contatto tra Gasly e Russell, la Mercedes dell’inglese ha provocato il capovolgimento dell’Alfa del cinese che è andata a sbattere contro le protezioni, a ridosso del pubblico.

Albon e Zhou sono stati portati al centro medico. Il cinese è stato trasportato in barella, ma è cosciente, sta bene. Nessuno dei due piloti è in condizioni preoccupanti. I medici hanno fatto sapere che non ci sono fratture e che Zhou è in buone condizioni generali. Un vero miracolo.

Sono sempre stato contro l’halo ma qui ha veramente salvato la vita a #Zhou. Menomale che ora sta bene, è l’unica cosa che conta. #F1 #SilverstoneGP #BritishGP pic.twitter.com/2VKeNzhS8K — Nico.tina (@dark_angel991) July 3, 2022