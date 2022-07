Xavi cancella Pjanic dalla lista dei partenti: è un osservato speciale, alla fine potrebbe restare

Lo scrive Sport (quotidiano spagnolo). Dopo il prestito al Besiktas sembrava al Barça di passaggio, e invece l’allenatore ne sta apprezzando molto le doti

Sembrava mancare solo l’annuncio su Linkedin, una specie di «cerco squadra». Dopo il prestito al Besiktas, Miralem Pjanic aveva fatto tappa a Barcellona semplicemente nell’attesa di capire cosa fare del suo futuro. Un futuro intricato, col bosniaco prigioniero dell’operazione di maquillage finanziario che i blaugrana conclusero con la Juve, di un mega contratto e di un cartellino importante da ammortizzare. Quello che pareva certo è che non fosse contemplata l’ipotesi di una permanenza. La situazione, stando a quanto scrive il quotidiano Sport, è cambiata radicalmente: Pjanic s’è dato l’obiettivo di restare e di convincere Xavi, che in tutta risposta l’ha cancellato dalla lista dei partenti, l’ha portato in tournée e ha deciso – prima di fare scelte affrettate – di dargli una chance.

Contro la Juve – scrive Sport – Pjanic ha fatto un secondo tempo assai buono, elogiato da Xavi stesso.

«Mi è piaciuto molto. Ci dà molto quando fa girare il pallone, ha trovato molto bene gli interni, ha una grande visioni di gioco. Son o pochi quelli in grado di vedere calcio al primo tocco. Pjanic guarda sempre avanti ha giocato una grande partita»

Certo, uno tra Pjanic e de Jong deve uscire per forza, non c’è posto per tutti. In extremis, Nico Gonzalez potrebbe farlo in prestito, in cerca di minuti. Xavi però punta molto sul centrocampista che ha lanciato. Chi vivrà vedrà.