Wimbledon, Kyrgios batte Garin e si qualifica in semifinale

Il cammino di Nick Kyrgios a Wimbledon continua. L’australiano ha battuto in tre set (6-4 6-3 7-6 in 2 ore e 13 minuti) il cileno Cristian Garin e si è qualificato per la semifinale di venerdì. Affronterà il vincente tra lo spagnolo Rafa Nadal e lo statunitense Taylor Fritz, che attualmente sono in campo a giocarsi il passaggio di turno. Kyrgios fa discutere per il suo comportamento provocatorio, ma il suo tennis è di alto livello.