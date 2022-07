Verde: «Soffro in ritiro, è una cosa che odio, non mi va giù. Purtroppo esiste e la prendo con filosofia»

Il giocatore dello Spezia, Daniele Verde, ha rilasciato un’intervista ai canali del club dal ritiro di Santa Cristina Valgardena.

“Io soffro in ritiro, non lo negherò mai. È una cosa che odio letteralmente e che non mi va giù. Però purtroppo esiste e sono qui, dunque la prendo con filosofia. Nel frattempo ci divertiamo e aspetto i giorni che passano. Ogni giorno che passa è pesante, ma lo dobbiamo fare perché è una cosa che ci aiuterà in futuro. Qui il mare mi manca ancora di più. Comunque siamo partiti alla grande, abbiamo conosciuto tutto lo staff. Il mister è una persona eccezionale e siamo una grande famiglia”.