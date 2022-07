Torino, il saluto a Belotti: «Nel calcio moderno sette stagioni rappresentano un legame molto forte»

Il “Gallo”, da oggi, è formalmente svincolato. La società lo ringrazia: «prendiamo atto della tua decisione di intraprendere una nuova esperienza»

Il Torino saluta ufficialmente Belotti. Il capitano del Toro ed attaccante della Nazionale ha deciso di non rinnovare il suo contratto coi granata, e da oggi è, formalmente, svincolato. I ben informati giurano di un accordo già blindato con un altro club, s’è parlato del Monaco ma anche del Milan. In ogni caso, la società di Cairo ha salutato il Gallo con un post su Instagram, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della carriera.

Caro Andrea, prendiamo atto della tua decisione di intraprendere una nuova esperienza, da oggi le nostre strade si separano. Abbiamo vissuto insieme sette stagioni, che nel calcio moderno rappresentano un legame molto forte, condividendo sempre con la stessa passione gioie e sofferenze, emozioni e delusioni. Ti ringraziamo per tutto quello che ci hai dato, orgogliosi con il contributo di tutti di ciò che sei diventato per il Toro e ti salutiamo con un grande in bocca al lupo per il proseguimento della tua carriera.

Tra i tifosi si registrano, come sempre, posizioni contrastanti. Ci sono quelli nostalgici, che scrivono «non sto piangendo, mi è solo entrata una rovesciata col Sassuolo negli occhi» e quelli scontenti per la decisione dell'attaccante bergamasco, che definiscono tristi le modalità dell'epicologo.