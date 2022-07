TMW: il Napoli cambia una clausola del contratto di Ostigard, la presentazione slitta

Il club lo avrebbe voluto ufficializzare in occasione della conferenza di Giuntoli ma senza firma non si può. L’affare non è comunque in discussione

Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com, il Napoli ha cambiato in corsa una clausola del contratto di Leo Ostigard, per cui il documento è da riscrivere. Questo implica lo slittamento della firma e della presentazione, che il club avrebbe voluto effettuare oggi in occasione della conferenza stampa di Cristiano Giuntoli. L’affare non è comunque in discussione. Ostigard è già a Dimaro.

