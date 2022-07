CorSport: Ostigard blindato a Dimaro per motivi burocratici, atteso per oggi l’annuncio ufficiale

Il difensore è arrivato in ritiro, ma si attende di mettere in ordine i dettagli con il Brighton. Intanto resta chiuso in albergo

Leo Ostigard è a Dimaro, ma non ha potuto ancora essere presentato ufficialmente per questioni burocratiche. Lo scrive il Corriere dello Sport.

“Leo Ostigard è l’uomo in più del Napoli a Dimaro: c’è, ma non c’è. Nel senso che è arrivato ieri allo SportHotel Rosatti, come da copione, ma le questioni burocratiche hanno impedito di annunciare ufficialmente la chiusura dell’affare: gli avvocati del club non hanno dato l’okay, ma Leo è ormai un azzurro in pectore”.

Ostigard è arrivato nel pomeriggio di ieri ma non lo ha visto nessuno, se non gli addetti del Napoli.

“Blindato nel quartier generale per forza di cose, per esigenze burocratiche. In sintesi: il suo acquisto sarà annunciato quando anche l’ultimo dettaglio con il Brighton sarà messo a posto e insieme con le carte diventerà ufficiale anche il suo viso. Il tutto? Dovrebbe accadere già oggi. Però senza ansie: Leo è l’uomo in più del ritiro già così”.