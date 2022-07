Telegraph: i club europei rifiutano di trattare i giocatori della Premier non vaccinati

Secondo quanto scrive The Telegraph, i top club europei sono riluttanti a trattare sul mercato i giocatori della Premier League che hanno rifiutato il vaccino anti-Covid poiché temono una potenziale nuova ondata di infezioni. Il Chelsea ha Ruben Loftus-Cheek e N’Golo Kante fuori dal ritiro estivo negli Stati Uniti proprio per questo motivo, visto che il governo americano richiede la vaccinazione obbligatoria a tutti i cittadini non statunitensi che entrano nel Paese.

Il Telegraph scrive che i club europei non sono disposti a seguire giocatori non vaccinati.

“Una fonte riferisce che in questo mercato estivo non appena i club interessati vengono a conoscenza del fatto che un potenziale nuovo acquisto non è vaccinato, “le telefonate si fermano immediatamente””.

“I migliori club della Premier League stanno trovando difficoltà a vendere giocatori affermati della prima squadra con salari più alti ai rivali più in basso nella divisione questa estate a causa delle limitazioni di budget. Ciò significa che si muove in Europa per quei giocatori diventano l’unica opzione praticabile. Per quanto riguarda i giocatori non vaccinati, mentre i club potrebbero essere pronti a fare un’eccezione in alcuni casi, l’opinione comune è che ci sono troppi problemi ad ospitarli, soprattutto se le infezioni continuano a salire. Secondo il protocollo in caso di un’epidemia europea i giocatori non vaccinati non sarebbero in grado di viaggiare con i compagni di squadra, o potenzialmente non sarebbero in grado di andare via nelle pause di metà stagione”.