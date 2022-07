Sul CorSera il piano di Galliani per portare Icardi al Monza: c’è di mezzo anche la tv per Wanda

Ieri Silvio Berlusconi ha parlato del sogno Icardi per il Monza neo promosso in Serie A.

Il Corriere della Sera scrive che in realtà non si tratta solo di un sogno, ma che c’è un piano preciso per l’affondo all’argentino.

“Quando tre estati fa Mauro Icardi, da capitano spogliato della fascia e ripudiato da Spalletti, approdò in prestito al Psg un ruolo cruciale nella trattativa lo ebbe Adriano Galliani. Scelto dall’intermediario Giuffrida e da Wanda Nara come interlocutore ombra per tenere le relazioni diplomatiche con Leonardo, plenipotenziario dei francesi. Da allora l’attuale ad del Monza intrattiene rapporti amichevoli con la wag più chiacchierata e temuta dell’universo calcistico”.

“I contatti con Luis Campos per il centravanti sono già stati avviati: il Psg, alle porte di una rivoluzione nella rosa, ha messo in vendita Maurito, il cui sostituto sarà Scamacca del Sassuolo. Il Monza punta ad ottenere l’attaccante con la formula del prestito oneroso e con ingaggio però largamente condiviso: Icardi, legato ai parigini per altri due anni, ha uno stipendio da 10 milioni. Un’enormità che però potrebbe essere compensata con la partecipazione di Wanda a uno dei tanti programmi della tv di famiglia. In fin dei conti è già stata opinionista al Grande Fratello vip e a Tiki Taka. Ma cosa pensa la vulcanica coppia, reduce da una stagione all’insegna del gossip e non dei gol? Pare che non nutra pregiudizi di fondo verso una squadra neopromossa come destinazione: Mauro sarebbe la star della squadra, Wanda delle reti del Biscione, con la prospettiva di non organizzare traslochi nemmeno troppo impegnativi visto che già posseggono un super-attico con vista sulla sede dell’Inter e una villa sul lago di Como. Icardi ieri con una storia su Instagram, postando una foto di San Siro, ha mostrato malinconia per i tempi milanesi («tanti bei ricordi che resteranno sempre nel cuore»). In sintesi, non è un affare semplice, ma neanche impossibile”.