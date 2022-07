Su As il metodo Gattuso: droni, giubbotti Gps per controllare i giocatori, studio dei dati, «è onnipresente»

Ogni mattina il tecnico fornisce ai suoi calciatori i dati relativi alle prestazioni del giorno prima, per iscritto o in video: «I dati non mentono»

As dedica un articolo al metodo di Gattuso al Valencia. Ogni mattina l’allenatore fornisce ai suoi giocatori i dati sulle prestazioni della giornata precedente, per iscritto o in un video della durata di 10/15 minuti. Il tutto, accompagnato da un messaggio chiaro ai calciatori:

«I dati non mentono».

Le immagini servono allo staff tecnico per far comprendere meglio ai giocatori le loro indicazioni, gli errori in campo, le cose fatte bene e quelle, invece, da migliorare. As scrive:

“Gattuso è un allenatore attivo, costante, coinvolto in tutte le fasi della preparazione, da quelle fisiche a quelle tattiche. Non sono solo le sue urla durante le sessioni, è onnipresente in ogni esercizio. Dallo stretching agli esercizi che i giocatori di solito fanno prima di andare sotto la doccia. I giocatori, monitorati da giubbotti Gps, sentono che il loro allenatore è sempre presente. Inoltre, sanno di essere osservati dalle numerose telecamere che li circondano, inclusi due droni con cui viene registrata ogni sessione di addestramento”.

Dopo ogni giornata di lavoro, Gattuso e il suo staff analizzano i dati accumulati e li memorizzano:

“dai chilometri percorsi alla velocità, dal peso al cibo fino al numero di tiri che finiscono in gol o out o alle pause di ogni portiere”.

La riflessione che fa più frequentemente Gattuso, scrive As, è la seguente:

“Se un giocatore non fa un giorno al 100% di quello che può fare è perché ha un problema fisico o mentale”.

Quindi, quando i dati dicono che un calciatore il giorno prima non ha dato il massimo, la prima cosa che fa l’allenatore è parlare con il medico e se quello gli dice che è tutto a posto allora va direttamente a chiedere al giocatore cosa gli sta succedendo. I calciatori ripetono spesso che “Gattuso va dritto al punto e ti dice le cose apertamente”.

Il suo database è pubblico, disponibile alla consultazione da parte di tutti gli allenatori del club, compresi quelli delle giovanili.