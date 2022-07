Sport: al Napoli è stato offerto Neto, Spalletti si prende del tempo per decidere

Il portiere non interessa a Xavi, che gli darebbe subito il via libera. Il Napoli gli preferirebbe Navas o Kepa, ma ragiona sull’opportunità

Il Barcellona ha offerto Neto al Napoli. Lo scrive Sport. A Xavi non interessa, non è nemmeno partito con la squadra per la tournée americana e si allena alla Ciutat Esportiva Joan Gamper mentre cerca una nuova destinazione. C’era un’offerta del Celta, ma non si è trovato l’accordo tra le parti. Così, ecco il Napoli.

“La sua pratica è un problema e nei giorni scorsi è stato offerto al Napoli, squadra che cerca un portiere dopo la partenza del colombiano David Ospina per l’Al-Nassr. Gli italiani stanno sondando il mercato e hanno Keylor Navas come obiettivo numero uno, apprezzando anche il portiere basco Kepa Arrizabalaga, sostituto al Chelsea. Neto fa ora parte delle opzioni che Luciano Spalletti ha per rafforzare il suo obiettivo, anche se il tecnico italiano ha deciso di aspettare qualche giorno prima di prendere una decisione. Il portiere brasiliano ha un contratto con il Barça fino al 30 giugno 2023 e, se troverà una meta che lo soddisfi, il club blaugrana è disposto a dargli il via libera”.