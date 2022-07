Spalletti: «Dybala? Certo che mi piace. Dobbiamo farlo crescere per inserirlo in una squadra forte»

Le dichiarazioni di Spalletti a Dimaro nell’incontro con i tifosi. Non ha parlato di dimissioni per l’addio di Koulibaly

“Se mi piace Dybala? Certo che mi piace, piace a tanti, ha le qualità per dare le soluzioni a una squadra. Dobbiamo farlo crescere per inserirlo in una squadra forte. Giocatore tecnico con fantasia, grandissimo piede, sarebbe perfetto per una squadra forte. Ha tutto per essere un calciatore top”.

“Meret titolare? Nel calcio moderno c’è bisogno di due portieri, ne serve un altro, poi vedremo chi sarà più bravo.

Addio Koulibaly vicinissimo? Io rimango sempre dello stesso avviso, preferisco Koulibaly a tutti. Lui come calciatore del Napoli ha la media punti più alta, quando lui sta in campo facciamo più punti degli altri. Se poi lui dovesse scegliere di andare lo ringrazieremo per tutte le cose che ci ha dato e insegnato, siamo in Champions anche grazie a lui. E’ una persona buonissima, se rimane sarebbe anche capitano. Se sceglierà cose diverse gli augureremo il meglio”.

“Mercato? Abbiamo perso alcuni riferimenti importanti come Insigne e Ospina, ma abbiamo dei giovani molto forti che possono diventare dei leader.

Osimhen? È un calciatore fantastico che può diventare extra-fantastico, ha ancora tante cose da imparare. Sono ottimista, quest’anno lo avremo dall’inizio.

“La squadra più difficile da sconfiggere? In tre Champions League ho sempre incontrato il Manchester United, una volta ne presi 7 ed è stata sicuramente la sconfitta più brutta da digerire.

Politano è importante per il progetto Napoli? Per me è la stessa cosa per qualsiasi calciatore, se non mi esprimo in nessuna maniera rimangono tutti. Se poi qualcuno non è contento è chiaro che non dipenda da me, io Politano lo tengo volentieri nel Napoli se lui vuole restare, lui in attacco ha fatto più presenze di tutti, gli ho dato massima possibilità per esprimersi. Quale squadra temo nel sorteggio Champions? Diciamo nessuna, perché quella citata sarebbe sicuramente quella che peschiamo (ride ndr)!”.