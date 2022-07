Son sviene, Kane vomita: l’Inghilterra scopre il ritiro da marines del Tottenham di Conte

Girano i video delle ripetizioni estenuanti di Ventrone, nei 30 gradi umidi della Corea del Sud: per il Telegraph è un ritiro “brutale”

Il povero Son sfinito, che non si regge in piedi. Capitan Kane che vomita. Il preparatore atletico degli Spurs Gian Piero Ventrone, soprannominato “il Marine”, che urla ai giocatori come il Sergente Hartman. E’ la preparazione da incubo, nel caldo sudcoreano del Tottenham di Antonio Conte raccontata dai media inglesi, definita “brutale” dal Telegraph.

Ci sono i video a testimoniare le sessioni di corsa a 30 gradi, le 40 navette di fila, coi giocatori che svengono.

Son Heung-min is feeling the effects of Conte’s gruelling pre-season drills 😳pic.twitter.com/g5mvtjlPV1 — The Spurs Web (@thespursweb) July 11, 2022

Il Telegraph ricorda cosa dicevano gli ex juventini, da Zidane a Chiellini di Ventrone: un “sergente di polizia”, “quando finisci l’allenamento, sei morto. Non stanco. Morto”.