Serginho: «I brasiliani si sono troppo europeizzati: devono recuperare la fantasia tipica del mio Paese»

Alla Gazzetta. «In passato, si imponevano perché non si snaturavano. A me piacciono i giocatori atipici, capaci di fare tante cose»

Serginho – Sergio Claudio Dos Santos – è stato il terzino sinistro dei successi del Milan dei primi anni duemila. Ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Ne riportiamo un breve estratto. Serginho si è candidato, ironicamente, a vestire la 10 del Milan. Certo, gli servirebbero vent’anni in meno.

«Scherzavo, è che a me piacciono i giocatori atipici, capaci di fare tante cose. E in quel ruolo il Milan ha bisogno di rinforzarsi».

Oggi fa l’agente. Non propone brasiliani?

«Non finché non avranno recuperato lo spirito e la fantasia tipici del mio Paese. I brasiliani si sono troppo “europeizzati”, se mi passa il termine. Nel Milan, in passato, si imponevano perché non si snaturavano»