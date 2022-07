Repubblica: a tifare per l’Italia femminile di calcio solo parenti e ospiti degli sponsor

La Nazionale fuori dagli Europei. Pubblico genuino non ce n’era. Manca quasi del tutto chi viaggia per il calcio, come per la Nazionale maschile

L’Italia femminile è fuori dagli Europei di calcio. In tre partite la miseria di un pareggio (con l’Islanda) e due sconfitte 8Francia e Belgio). Si va a casa. Scrive Repubblica:

Un solo punto in tre partite, due reti fatte e sette subite, bilancio di una spedizione deludente appena tre anni dopo aver raggiunto i quarti al Mondiale in Francia. Scuse non ce ne sono.

Il caldo umido era tale che persino la ola dei tifosi nasceva e subito s’infrangeva. Si trattava per lo più di belgi. Con stupore delle troupe televisive straniere in caccia di interviste ai tifosi, infatti, l’Italia non è in grado di attrarre un pubblico genuino. Gli spettatori in maglia azzurra sono soprattutto parenti e amici delle calciatrici, dipendenti e ospiti degli sponsor, donne e uomini legati allo staff. Manca quasi del tutto chi viaggia per il calcio, come succede per la Nazionale maschile. E anche chi, vivendo nel Paese ospitante del torneo, va allo stadio. In pratica l’Italia ha giocato sempre fuori casa.