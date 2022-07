Repubblica: 6 milioni per Koulibaly sono una cifra impensabile, non per la Premier (che gliene dà 9,5)

Repubblica scrive della cessione di Koulibaly e la pone come esempio dell’inadeguatezza della Serie A rispetto alla forza economica di altri campionati come la Premier.

Ha già salutato il Napoli Kalidou Koulibaly: l’offerta di 40 milioni del Chelsea era irrinunciabile per un difensore fenomenale, ma di 31 anni e col contratto in scadenza tra un anno. E lui, Kalidou, aveva deciso di confrontarsi con un campionato più impegnativo della sempre più periferica Serie A. Il Napoli ha provato a tenerlo offrendogli una cifra impensabile, 6 milioni a stagione. Tanti per tutti, non per la Premier. E allora, bye bye Koulibaly, che già ieri sera è sbarcato a Londra per firmare un contratto da 9,5 milioni netti. Per consolarsi, De Laurentiis ha avvicinato Dybala: il ds Giuntoli ha pronta un’offerta da 6 milioni di euro, quelli che Koulibaly non ha voluto.