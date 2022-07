Pedullà: pronti 40 milioni del Chelsea per Koulibaly, al suo posto c’è Milenkovic

Alfredo Pedullà scrive che il Chelsea potrebbe offrire 40 milioni per Koulibaly, e che il Napoli potrebbe sostituirlo con Milenkovic che arriverebbe dalla Fiorentina per 15 milioni.

Ecco cosa scrive Pedullà sul suo blog:

Fali Ramadani spera di chiudere un paio di operazioni sempre con il Napoli. Una in entrata e una in uscita. Quella in entrata chiama in causa Nikola Milenkovic, accostato anche a Juve e Inter, che potrebbe lasciare Firenze per una cifra di 15 milioni. E nei prossimi giorni potrebbe portare un’offerta di circa 40 milioni del Chelsea per Koulibaly. Il Napoli è al corrente, ma non intende prendere decisione fine a quando KK non rientrerà dalle vacanze raggiungendo Dimaro. A quel punto il senegalese dovrà dare una risposta rispetto alla proposta da 6 milioni netti a stagione per 5 anni. E se fosse negativa? Tutto sarebbe possibile, anche che il Napoli decida di andare alla scadenza del contratto. Intanto, il Napoli è sul punto di chiudere il difensore Ostigard, bloccato da tempo, con il Brighton. E chiede ancora a Deulofeu di aspettare, nella speranza di chiudere un’operazione in uscita. La condizione è che Deulofeu abbia pazienza, avendo altre proposte.