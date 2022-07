Pedullà: il Napoli vuole Kepa, sta trattando con il Chelsea per il prestito

Il problema è l’ingaggio, guadagna 7 milioni l’anno. In alternativa c’è Neto. Meret non ha ancora firmato il rinnovo

Kepa potrebbe essere il prossimo portiere del Napoli. Lo scrive Alfredo Pedullà sul suo blog:

Alex Meret è il futuro del Napoli, a patto che firmi presto il rinnovo concordato fino al 2027. Ma il Napoli prenderà un altro portiere, nelle ultime 24 ore ci sono stati nuovi contatti con il Chelsea per Kepa, un profilo che piace parecchio e che avevamo accostato al club azzurro negli ultimi 10 giorni. Kepa vuole giocare, gli piacerebbe il Napoli, a Londra è chiuso da Mendy, si è parlato anche di questo nel contatto telefonico con il suo entourage.

Il vero grande problema è l’ingaggio da circa 7 milioni, ci vorrebbe un contributo del Chelsea.

La lista del Napoli per la porta comprende altri specialisti, compreso Neto destinato a lasciare il Barcellona e che sta valutando due o tre proposte. Neto è un’idea ma non abbiamo parlato di pole: finirebbe in pole soltanto se non fosse possibile arrivare a Kepa, il top per il Napoli.