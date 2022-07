Pedullà: il Napoli difficilmente rilancerà per Mertens. Petagna è richiesto da Monza e Torino

Alfredo Pedullà sulla Gazzetta fa il punto sul calciomercato, parla anche del Napoli.

Mertens non sa ancora dove giocherà, se non ha accettato l’ultima proposta del Napoli da 2,5 milioni a stagione difficilmente De Laurentiis rilancerà.

Andrea Petagna avrebbe lasciato Napoli già la scorsa estate, un gol in casa del Genoa negli ultimi minuti mandò in frantumi il trasferimento alla Samp già concordato. Ora ci sarebbe il Monza, magari non come primo della lista, forse anche il Torino e chissà quale altro pretendente occultato. Soltanto che il Napoli ha altre priorità (Koulibaly, Fabian Ruiz, Mertens e non solo) e quindi Petagna deva aspettare. Esattamente come i parametri zero che a metà luglio non hanno una squadra.