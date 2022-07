Nagelsmann vorrebbe Harry Kane al Bayern: «È molto forte ma costa molto».

Il Bayern di Monaco cerca un centravanti dopo la partenza di Lewandowski. A Napoli c’è. preoccupazione per l’offerta che il club bavarese potrebbe fare per Osimhen.

Intanto però l’allenatore Nagelsmann parla di Harry Kane, mentre il club sta cercando di acquistare il 17enne del Rennes Mathys Tel (come scrive Rmc Sport che riporta anche le frasi di Nagelsmann).

Oggi in attacco il Bayern ha: Mané, Sané, Gnabry, Coman, Müller.

La Bild scrive che il sogno dei bavaresi è Harry Kane che ha un contratto col Tottenham fino al 2024.

Venerdì in conferenza Nagelsmann ha detto:

“È molto costoso, questo è il problema, ma è uno splendido giocatore. È uno dei due o tre attaccanti che possono giocare sia centravanti sia numero 10. Negli ultimi due anni ha giocato un po’ più arretrato. È molto forte. Ha due ottimi piedi e un buon gioco di testa. Potrebbe segnare molti gol in Bundesliga. Non conosco il suo prezzo esatto, ma molto difficile per il Bayern. Vedremo cosa succederà in futuro”.