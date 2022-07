Mourinho torna a Roma: «Parlerò solo il 13 agosto». Il CorSport: inquietudini per il mercato 

Ieri sera José Mourinho è tornato a Roma. Il raduno è fissato per domani: dal 12 al 24 agosto la Roma si trasferirà

in Portogallo. Il mercato, intanto, è a metà, scrive il Corriere dello Sport.

Il tecnico giallorosso ha dribblato le domande dei giornalisti all’arrivo in aeroporto. Si è limitato ad un laconico:

Il quotidiano sportivo scrive di “inquietudini sul mercato”.

“Tiago Pinto porta avanti le trattative in entrata e in uscita. Per Zaniolo la Roma potrebbe scendere a 40 milioni, ma vuole solo cash. Nei colloqui con il Milan si è ipotizzata un’offerta di 30 milioni più Castillejo, ma la Roma non ha accettato. Semmai a Mourinho potrebbe piacere Pobega, 22 anni, centrocampista centrale, del quale però Pioli non vuole assolutamente privarsi. Con il Milan si risentiranno, così come con la Juventus, per Zaniolo la Roma aspetta un’offerta che possa considerare soddisfacente. Un’offerta che ancora non c’è”.