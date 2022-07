Mondiali di scherma, il fioretto rosa vince l’oro dopo 4 anni

Arianna Errigo, Alice Volpi, Martina Favaretto e Francesca Palumbo si sono laureate campionesse iridate ai Campionati del Mondo Cairo 2022 battendo 45-27 gli Stati Uniti

Il fioretto femminile italiano torna sul tetto del mondo è l’oro che l’Italia della scherma aspettava da 4 anni.

Dopo il vuoto di Budapest 2019 e Tokyo 2020, Arianna Errigo, Alice Volpi, Martina Favaretto e Francesca Palumbo si sono laureate campionesse iridate ai Campionati del Mondo Cairo 2022 al termine di una giornata che le ha viste dominare ogni assalto. È il primo oro per l’Italia nella rassegna.

Il quartetto del c.t. Cerioni peraltro era favorito e in finale ha superato 45-27 gli Stati Uniti. Nei quarti Arianna Errigo, Alice Volpi, Martina Favaretto e Francesca Palumbo sbaragliano la Polonia per 45-26, poi in semifinale liquidano il Giappone tenendolo sempre a distanza. Contro le asiatiche è grande protagonista sempre Errigo, in formissima e carica per l’argento dell’individuale.

Le azzurre, che non scendono dal podio iridato dal 2009, erano reduci dai due argenti di Wuxi 2018 e Budapest 2019. La medaglia di bronzo è conquistata dal Giappone, vittorioso sull’Ungheria 45-30