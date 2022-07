Moggi: le dissertazioni calcistiche di Adani dimostrano che è più facile parlare che fare

Su Libero Luciano Moggi spara su Marco Fassone e Lele Adani. Ultimamente l’ex dirigente di Juventus, Napoli, Inter e Milan è intervenuto in radio dicendo che per vincere si deve spendere di più. Moggi scrive:

Moggi e Fassone si conoscono dai tempi della Juventus.

“lo ricordo tuttora come un ottimo “secondo” di Romi Gai nel marketing, sicuramente non avrei mai pensato che potesse tentare la scalata ai vertici societari. Giustamente ci ha voluto provare, ma è stato respinto. Evidentemente non gli è stata sufficiente la breve esperienza fatta al Napoli, né quella fatta successivamente all’Inter, e tanto meno l’annata 2017/18 passata al Milan come ad. D’altra parte dirigenti si nasce: occorre carisma per poter comandare gruppi eterogenei come quelli di adesso ed è necessaria la conoscenza dei bilanci, oltre a saper scovare giovani talenti da valorizzare per poi, all’occorrenza, poter rivendere”.