Moggi: la partenza di Insigne, Koulibaly e Mertens ha fatto perdere al Napoli l’identità della grande squadra

Su Libero. Non saranno il giovane Kvaratskhelia, né Olivera e Ostigard a poter sostituire i partenti. È una squadra in ristrutturazione, il giudizio è rimandato.

Su Libero, Luciano Moggi commenta i movimenti di mercato in Serie A con un focus privilegiato sulle due milanesi e sul Napoli.

“Possono sorridere i tifosi delle due squadre meneghine, perché entrambe sono competitive e in grado di primeggiare. Però, al contrario del passato campionato, troveranno quest’anno una Juve agguerrita, rigenerata quanto a qualità e personalità dagli acquisti di Pogba, Di Maria e Bremer e, quindi, anche più europea. Ha infatti migliorato il centrocampo con il ritorno di Paul e potrebbe perfezionarlo con Paredes dal Psg. Vincendo l’asta con l’Inter per Bremer ha tamponato alla grande la partenza di Chiellini e, ciliegina sulla torta, ha messo a disposizione del mister un campione come Di Maria. Allegri può essere contento, i tifosi pure”.