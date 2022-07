Mei: «Il momento no di Jacobs e Tamberi? La centrifuga post vittorie è inevitabile. Mennea era unico»

Il presidente Fidal a La Stampa: «Ho spinto perché i Tamberi tornassero insieme. Marco non è contento, ma con il figlio in difficoltà non ci ha pensato un attimo».

La Stampa intervista Stefano Mei, presidente della Fidal. Sembra che ci sia una maledizione sui finalisti: tutti quelli che sono finiti tra i primi otto in Giappone hanno avuto dei problemi.

«Ci sono delle tasse da pagare. Per chi ha avuto più successo pure un giro in centrifuga tra appuntamenti mondani e commerciali. Fanno parte del pacchetto, non si possono evitare, non sarebbe giusto, magari si può imparare a gestire. A me è successo dopo la vittoria agli Europei: stravolgi le tue abitudini, non te ne accorgi neanche. Di Mennea ce ne era uno e comunque tornare a quell’atteggiamento non si può».