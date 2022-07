Marca: Simeone, c’è il Borussia Dortmund. I tedeschi vogliono il Cholito per sostituire Haller

Il giornale spagnolo riferisce che giovedì i dirigenti del Dortmund saranno in Italia per trattarne l’acquisto. In Italia il passaggio dell’argentino al Napoli è considerato cosa fatta

Sembra cosa fatta (almeno in Italia) il giro di punte che coinvolge Petagna e Simeone e che ha interessato – nelle scorse ore – anche Mancuso. Al passaggio di Petagna in Lombardia, fortemente voluto da Galliani, dovrebbe corrispondere l’arrivo a Napoli del Cholito, in tribuna durante le ultime amichevoli dell’Hellas.

Non è dello stesso avviso Marca, che scrive che giovedì prossimo alcuni dirigenti del Borussia Dortmund si recheranno in Italia per cercare di finalizzare l’acquisto dell’argentino, anticipando gli altri club interessati. Il Bvb cercava già un’altra punta, ma la vicenda che ha riguardato Haller ha certamente accelerato la situazione, acuendo una necessità che s’è fatta sempre più impellente.

Tra gli altri club interessati Marca cita la Juventus, il Napoli e il Siviglia. In merito agli azzurri e al Siviglia si scrive che, prima di affondare il colpo, questi club sarebbero obbligati a cedere altri attaccanti. Sulla Juve, invece, si scrive di un interesse datato, visto che i bianconeri sono alla ricerca del vice Vlahovic. La determinazione del Dortmund nel concludere l’operazione, però, secondo Marca, può fare davvero la differenza.

Simeone – conclude Marca – ha fatto una stagione importantissima al Verona, con 17 gol e cinque assist in Serie A. È stato il secondo sudamericano con più gol in Europa, a pari merito con Vinicius, dietro a Lautaro.