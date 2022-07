Borussia Dortmund, il tumore ai testicoli di Haller è maligno, dovrà fare la chemioterapia

Il club: «Sarà assente per diversi mesi. Le possibilità di recupero sono buone. Non rilasceremo altri dettagli medici da qui in avanti»

Il Borussia Dortmund ha annunciato sui suoi canali ufficiali che il tumore ai testicoli di Sebastian Haller è maligno e che dunque il calciatore dovrà restare per qualche tempo lontano dalla squadra, per sottoporsi alla chemioterapia. Le possibilità di recupero sembrano essere buone. Il club non pubblicherà altri aggiornamenti per salvaguardare il proprio tesserato.