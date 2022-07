Sportitalia: Simeone al Napoli e Petagna al Monza, siamo agli annunci

Si concretizza il giro di punte. Il Cholito arriva a Napoli dopo l’ottima stagione al Verona, che l’ha rilanciato nel calcio che conta

Si concretizza il giro di punte di cui s’è assai parlato nelle ultime ore: Andrea Petagna è pronto a lasciare il Napoli direzione Monza, dove raggiungerà il suo mentore Adriano Galliani; al suo posto, gli azzurri hanno chiuso la trattativa con l’Hellas Verona per assicurarsi le prestazioni del Cholito Giovanni Simeone, autore di un’ottima stagione in gialloblu, stagione che l’ha rilanciato su palcoscenici importanti: 17 gol in Serie A e un rendimento assai costante. Lo riferisce la redazione di Sportitalia.

