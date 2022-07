Lotito: «Belotti alla Lazio? Una cavolata, come quella di Mertens»

Il Messaggero riporta una dichiarazione di ieri di Lotito che è tornato sulle sue parole a proposito dell’acquisto di Dybala da parte della Roma:

Lotito è già soddisfatto così del suo mercato, e precisa: «Io non ho mai attaccato i Friedkin, ho solo risposto a una domanda su Dybala. Belotti? Come Mertens, una cavolata. Ribadisco, abbiamo preso Cancellieri e non abbiamo bisogno di un altro attaccante in rosa».