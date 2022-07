Lewandowski al Barcellona per 50 milioni. Farà Mané la prima punta o il Bayern andrà su Osimhen?

I catalani hanno coronato un corteggiamento di mesi, quattro anni di contratto. I bavaresi potrebbero aprire il domino dei centravanti

La notizia è che il Barcellona ce l’ha fatta. Ha acquistato Lewandowski dal Bayern di Monaco per un totale di 50 milioni di euro: 45 più 5 di bonus. Contratto di quattro anni per il polacco che andrà a fare il centravanti della squadra allenata da Xavi. Il punto adesso è: che cosa farà il Bayern di Monaco? Come proverà il club bavarese a colmare la lacuna? Molto probabilmente il sostituto ce l’hanno già: è Mané preso dal Liverpool ma il Bayern potrebbe anche fiondarsi su Victor Osimhen che ovviamente partirebbe solo di fronte a un’offerta monstre: almeno 100 milioni di euro, cifra che difficilmente il Bayern offrirà visto che dovrà spenderne almeno 70 per De Ligt.