Le agenzie di betting si arrendono per Koulibaly alla Juventus: favoriti Bremer e Milenkovic

Entrambi quotati a tre per il passaggio al club bianconero che deve sostituire Chiellini e De Ligt che è voluto andare in un club più competitivo (Bayern)

Anche le agenzie di betting si arrendono per Koulibaly alla Juventus. Il club bianconero deve piazzare almeno un colpo in difesa dopo l’addio di Chiellini e la certa partenza di De Ligt che ha espressamente chiesto di giocare in un club più competitivo (andrà al Bayern Monaco).

Nei giorni scorsi si è parlato con insistenza dell’interesse della Juventus per Koulibaly. Per il senegalese la Juve non è la prima scelta (preferirebbe l’estero) e poi il Napoli non lo venderebbe mai agli Agnelli. Lui ha ancora un anno di contratto.

Secondo i betting analyst di Olybet.it i due difensori più vicini alla Juventus sono Milenkovic (Fiorentina) e Bremer (Torino) che è conteso dall’Inter. Entrambi sono dati a 3 alla Juve.