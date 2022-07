Laporta: «Abbiamo combattuto con Psg e Chelsea per Lewandowski, è nelle nostre possibilità, ci ha scelti»

A Tudn: «Si è ridotto lo stipendio, è una mitragliatrice che fa gol. L’età? Si prende cura di se stesso e sua moglie è una nutrizionista»

Il presidente del Barcellona, Joan Laporta, ha rilasciato un’intervista a Hristo Stoichkov per il canale Tudn in cui ha parlato della firma di Lewandowski ringraziando il polacco per aver scelto il Barça nonostante ci fossero altri club disposti a offrirgli di più.

«Abbiamo fatto una prima offerta ed è finita a 45, più cinque. È nelle nostre possibilità, il giocatore ha anche ridotto il suo stipendio per rientrare nelle nostre possibilità e i tifosi sono ora molto felici. Abbiamo gareggiato con squadre come Psg e Chelsea e lui ha voluto venire al Barça. Questo è quello che mi piace. Voglio giocatori che vogliono venire al Barça, dobbiamo ringraziarlo perché ha chiesto di meno e ha sopportato una grande pressione da parte del Bayern».

Tra un mese Lewandowski compirà 34 anni, ma Laporta non è affatto preoccupato. Ci ha scherzato su.

«È un uomo che si prende cura di se stesso, sua moglie è una nutrizionista, quando hai una donna che ti controlla…».

Il presidente ha continuato con gli elogi.

«Il Barça ha bisogno, come ogni grande squadra, di un attaccante che segni. Lui è una mitragliatrice che fa gol».