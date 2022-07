La Serie A anche su Sky? Milano Finanza: la Lega Serie a spinge per un accordo con Dazn

La Lega vorrebbe evitare un ulteriore calo di spettatori dovuto. Bisogna risolvere il nodo abbonamenti: i consumatori dovranno farne due?

Secondo il quotidiano MilanoFinanza, Sky, Tim e Dazn starebbero provando a raggiungere un accordo per trasmettere tutte le partite di Serie A anche sul satellite e non solo su Dazn. A spingere per questa soluzione è la Lega Serie A che vorrebbe evitare un’altra stagione caratterizzata dai problemi di visione che hanno caratterizzato la piattaforma streaming. La Lega Serie A è preoccupata dal calo di spettatori della scorsa stagione, calo che quest’anno potrebbe persino aumentare visto l’aumento del costo dell’abbonamento Dazn.

A proposito di abbonamenti, i consumatori dovrebbero sottoscrivere due contratti: uno con Sky e uno con Dazn. Tim dovrebbe rivedere il suo accordo Dazn.

Ci sono da risolvere problemi tecnici non da poco ma la Lega sta lavorando per giungere a una soluzione che non comprometta la visione di un altro campionato.