La seconda amichevole del Napoli a Dimaro sarà contro il Perugia

La seconda amichevole del Napoli in ritiro estivo a Dimaro sarà contro il Perugia (la prima è in programma contro la Anaume Val Di Non, il 14 luglio). L’appuntamento è per il 17 luglio allo stadio di Carciato alle 18. I biglietti sono già in vendita sul sito Liveticket.it. Il costo è di 17€ per la tribuna laterale e di 22€ per la tribuna coperta (prezzo comprensivo dei diritti di prevendita). I biglietti possono essere acquistati anche presso Ufficio Info Dimaro (posto nell’edificio del Municipio) al costo di 15€ per la tribuna laterale e di 20€ per tribuna coperta.

Il Perugia attualmente milita nel campionato cadetto, concluso nell’ultima stagione all’ottavo posto. Nei play off la squadra del presidente Massimiliano Santopadre ha affrontato nei quarti il Brescia ed è stata sconfitta 3-2 dopo i supplementari.

L’ultimo confronto diretto tra Napoli e Perugia risale al 14 gennaio 2020 in Coppa Italia con vittoria dei padroni di casa per 2-0. Per l’ultima sfida in campionato bisogna risalire al 23 aprile 2004 quando nel torneo di C1 i padroni di casa vinsero al Diego Armando Maradona con il medesimo punteggio di 2-0.

Il Napoli raggiungerà il Trentino venerdì 8, in serata. Nel fine settimana sono previsti due giorni di allenamenti con doppia seduta quotidiana allo stadio di Carciato nel cui antistadio tornerà il rito delle sedute di autografi con gli appuntamenti serali pubblici con allenatore e giocatori.