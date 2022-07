La Roma offre a Dybala un quadriennale da 6 milioni l’anno, è l’unica proposta formale per l’argentino

Lo scrive, su Twitter, il giornalista TycSports César Luis Merlo. Dagli altri club solo sondaggi. Nessun contatto con l’Inter da più di un mese

Dall’Argentina arriva la notizia di un’offerta concreta della Roma per Paulo Dybala. Lo scrive, su Twitter, il giornalista TycSports César Luis Merlo. Il club giallorosso avrebbe proposto all’ex Juve un contratto quadriennale da 6 milioni l’anno. Si tratta dell’unica proposta effettiva pervenuta sul tavolo dell’argentino. Per il resto, solo sondaggi. Con l’Inter, riferisce Merlo, non si parla da più di un mese.

🚨Roma volvió a la carga por Paulo Dybala e hizo una nueva oferta: un contrato por cuatro temporadas a razón de €6M anuales.

*️⃣Hoy es la única propuesta formal que hay sobre la mesa de la 💎, más allá de varios sondeos.

*️⃣Con Inter no hay charlas hace más de un mes. pic.twitter.com/AEQXQYp0Gi — César Luis Merlo (@CLMerlo) July 13, 2022