La polizia ferma Bakayoko puntandogli contro la pistola, ma è uno scambio di persona (VIDEO)

Un episodio surreale, avvenuto a Milano. Gli agenti lo costringono a scendere dall’auto per la perquisizione. Poi le scuse

Surreale quanto accaduto ieri a Tiemouè Bakayoko, ex centrocampista del Napoli oggi al Milan. Il calciatore è stato fermato dalla polizia a Milano, in zona Porta Garibaldi, per un banale scambio di persona. Il video del fermo, che circola sui social, mostra gli agenti che costringono Bakayoko a scendere dalla macchina per essere perquisito. Gli puntano addosso le pistole. Poi, quando si rendono conto che si tratta solo di uno scambio di persona, gli agenti chiedono scusa al calciatore.

