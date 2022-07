La Gazzetta sull’accordo tra Koulibaly e il Chelsea: 9 milioni di euro netti per 4 anni

Ramadani ha chiuso la trattativa con il club inglese lo scorso settimana. Se la notizia sarà confermata, Kalidou non andrà nemmeno a Dimaro

Il Chelsea accelera per accaparrarsi Koulibaly. The Athetic parla di trattative avanzate, vicine alla conclusione. L’accordo, secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, sarebbe stato raggiunto durante un incontro tra l’agente del senegalese, Fali Ramadani, e il club inglese lo scorso fine settimana. Si parla di 9 milioni netti per 4 anni.

“Kalidou Koulibaly passerà dall’azzurro Napoli ai Blues londinesi. Il procuratore del giocatore Fali Ramadani nel fine settimana scorso pare abbia raggiunto l’accordo con la nuova proprietà americana del Chelsea (circa 9 milioni di euro netti per 4 anni) e dunque ha presentato al Napoli un’offerta che si avvicina ai 40 milioni di euro richiesti da Aurelio De Laurentiis, che dovrà prendere atto che la sua importante proposta di rinnovo – 30 milioni netti in cinque anni – è stata rifiutata dal giocatore che non avrebbe accettato neanche quella della Juventus e vuole scommettersi in Premier. Se la notizia sarà confermata il difensore senegalese non raggiungerà nemmeno il ritiro di Dimaro, in Trentino”.